Timmermans się ugiął. Zrezygnował z ogromnej odprawy

"De Telegraaf" podał w piątek, że lider lewicy pobierał co miesiąc 15 tys. euro z kasy Komisji Europejskiej. Było to przedmiotem krytyki ze strony przeciwników politycznych. Z informacji gazety, potwierdzonej w KE, wynika, że ostatni raz otrzymał on pieniądze w grudniu ub. roku i ostatecznie zrezygnował z pobierania odprawy.