Terlecki przyłapany z papierosem w służbowym aucie. Reakcja - bezcenna

Sprawdziliśmy, ile może kosztować usunięcie zapachu papierosów z samochodu. Pierwszym krokiem jest ozonowanie - to koszt około 100 zł. Konieczna może być też wymiana filtra, który kosztuje od kilkudziesięciu do 150 zł. Jeśli zapach ciągle zostaje, nie pozostaje nic innego jak pranie tapicerki razem z podsufitką, co oznacza wydatek około 600 zł - wylicza "Fakt".