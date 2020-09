Teresin. Pijana matka upuściła dziecko

Zdarzenie miało miejsce w piątek 18 września. 35-letnia kobieta w stanie nietrzeźwości przyjechała ze swoim dzieckiem do jednego z miejscowych marketów.

Teresin. Upuściła chłopca

Zachowanie kobiety zwróciło uwagę 29-letniego mężczyzny, który postanowił zareagować i dokonać obywatelskiego zatrzymania i wezwał policję. Mężczyzna obserwując kobietę spostrzegł, że kiedy otwierała drzwi do auta, upuściła swojego synka na kostkę chodnikową.

Policjanci, którzy stawili się na miejscu poddali kobietę badaniu na zawartość alkoholu, które dało wynik 3,5 promila. Została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty, dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo swojego dziecka. Przyznała się do zarzucanych jej czynów. Dwuletni chłopiec trafił na obserwację do szpitala, ale nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.