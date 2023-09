Te leki mogą zabić. Sprawdź czy masz je w domu

Te leki mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia

Chorobą XXI wieku jest zdecydowanie depresja. A stosowane na nią i zaburzenia lękowe są leki przeciwdepresyjne, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Tabletki zapisywane są jedynie na receptę. Według przeprowadzonych badań to właśnie one najczęściej doprowadzają do śmierci. W Wielkiej Brytanii na milion osób notuje się 21 zgonów spowodowanych zatruciem. Stosowanie ich zgodnie z zaleceniami lekarza jest bezpieczne, jednak bardzo łatwo nadużyć.