"Taśmy Obajtka". Radosław Fogiel nie ma podejrzeń wobec prezesa Orlenu

- Ja mogę się opierać wyłącznie na faktach, które znam, jak wszyscy. Jest jakiś artykuł, oparty na jakichś taśmach w "Gazecie Wyborczej", jest gorący, emocjonalny wstępniak wicenaczelnego Jarosława Kurskiego, który po raz kolejny tam atakuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości oraz Prawo i Sprawiedliwość. Trudno mi patrzeć na to inaczej niż jako na kolejny atak na środowisko PiS - powiedział Radosław Fogiel w sobotę w Radiu Zet.

To komentarz do artykułu "GW" poświęconego nagraniom rozmów, które Daniel Obajtek prowadził z pracownikiem firmy TT Plast o imieniu Szymon (na który odpowiedział PKN Orlen) . Dziennik zarzuca prezesowi Orlenu, że rozmowy miały miejsce, kiedy ten pełnił funkcję wójta gminy Pcim, a ich treść wskazuje, że brał czynny udział w zarządzaniu spółką. Łączenie funkcji wójta z pracą na rzecz prywatnej spółki jest niezgodne z prawem.

"Taśmy Obajtka" Fogiel: Odgrzewanie starych kotletów

- Sąd, prokuratura, kontrole oświadczeń majątkowych przez CBA za rządów naszych konkurentów politycznych - to wszystko było obecne i nie wskazało żadnych nieprawidłowości. A dzisiaj, kiedy prezes Obajtek dywersyfikuje źródła energii, kiedy inwestuje w polski przemysł, polską gospodarkę, nagle się odgrzewa jakieś stare kotlety, żeby go zaatakować. Nasuwa się jednak przekonanie, że ma to drugie dno - powiedział polityk w Radiu Zet.