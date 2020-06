Tarcza 4.0. Zaległe urlopy, odprawy i praca zdalna. Co się zmieni dla pracowników?

Tarcza antykryzysowa 4.0. Praca zdalna

Pracodawca, aby móc nakazać pracownikowi pracę zdalną, musi mu zapewnić odpowiednie środki i narzędzia do pracy. Pracownik będzie mógł pracować zdalnie tylko wtedy, gdy będzie miał do tego warunki techniczne i lokalowe. Zanim pracodawca zgodzi się na to, by zatrudnione u niego osoby pracowały zdalnie, musi sprawdzić, czy mają one odpowiednie warunki w domu, by taką pracę wykonywać. Ważne będzie też stwierdzenie, czy pracownik jest w ogóle zdolny do tego, by wykonywać pracę zdalną i czy ma odpowiednie umiejętności.