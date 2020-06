Tarcza 4.0. Poważne zmiany w kwestii urlopów

Tarcza 4.0 wprowadza istotne zmiany w kwestii zaległych urlopów

Tarcza 4.0 wprowadza korzystne dla pracodawców zmiany. Niestety, pracownicy nie będą zadowoleni. Chodzi głównie o zaległe urlopy. Do tej pory pracownik mógł wykorzystać zaległy urlop do 30 września. Jego termin uzgadniał z pracodawcą, niemniej ten zwykle przychylał się do jego prośby. Dzięki temu zaległe urlopy można było wykorzystać np. podczas wakacji i wyjechać z dziećmi na wypoczynek. Tarcza antykryzysowa 4.0 to zmieni.