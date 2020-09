Tak zarabia żona ministra edukacji narodowej. Mamy oświadczenie majątkowe

Bezkarność urzędników. Bogdan Zdrojewski mówi o absurdzie

- Ponieważ mam za sobą długie doświadczenie i taki strajk przeżyłam, sama go organizowałam 26 lat temu, to wiem, że to jest straszna trauma i wszyscy będą poranieni. Nie będzie zwycięzców. Wszyscy będą poszkodowani (…). Drugi raz do tej rzeki nie wejdę. I mówię nauczycielom, że to będzie bardzo bolało. Społeczeństwo nas nie lubi za to, że stawiamy własne dobro nad dobro uczniów. Nie mieli do nas szacunku, a teraz stracimy jego resztkę – mówiła w rozmowie portalem natemat.pl.