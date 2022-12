Tak Putin produkuje broń mimo sankcji. Alarmujące wieści

Dziennik "The New York Times", powołując się na ustalenia niezależnych dziennikarzy śledczych podał, że Rosja nieprzerwanie produkuje w swoich zakładach pociski manewrujące. Według gazety, w Rosji zostały wyprodukowane m.in. pociski użyte do listopadowych ataków na ukraińskie miasta. Dziennik donosi, że powstały one latem lub we wrześniu, czyli już po nałożeniu zachodnich sankcji.