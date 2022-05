Tak odpoczywano 2 tys. lat temu. W Anglii odkryto rzymską osadę z nietypowymi usługami

- To jedyne w swoim rodzaju odkrycie archeologiczne – tak o tym, co znaleziono w Hertfordshire we wschodniej Anglii mówią naukowcy. Badacze natknęli się na rzymską "stację obsługi podróżnych" przy osadzie z I wieku. To odpowiednik współczesnych Miejsc Obsługi Klienta. Przypadkowego odkrycia dokonano na terenie budowy boiska piłkarskiego. Karczma, kowal, świątynia - wszystko to mieli do swojej dyspozycji podróżni. Kawałek dalej natknięto się na niezwykłe artefakty i szczątki z cmentarza.