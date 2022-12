Tajny sondaż PiS. "Drukowany dla prezesa Kaczyńskiego"

Z sondażu PiS nabija się opozycja

W rozmowie z "Super Expressem" do tajnego sondażu PiS odniósł się Jan Grabiec. - To sondaż drukowany dla prezesa Kaczyńskiego, żeby się nie denerwował. Skoro wewnętrznymi sondażami muszą się pocieszać, to znaczy, że nastroje w PiS są grobowe - powiedział poseł KO.