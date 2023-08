Tajny składnik załatwi sprawę. Wydasz grosze, a piekarnik zadziwi blaskiem

Wystarczy garnek o pojemności co najmniej litra. Ważne, by nie miał elementów wykonanych z tworzyw, które w wysokiej temperaturze ulegną stopieniu lub deformacji, a więc plastikowych wykończeń, czasem używanych przez producentów. Można też użyć blachy do pieczenia, żaroodpornego naczynia lub brytfanki. Teraz cała operacja polega na rozgrzaniu piekarnika do maksimum, nalaniu do wybranego pojemnika gorącej wody, dodanie kilku łyżek octu i wstawienie do piekarnika na najniższy poziom.