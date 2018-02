Tajne dokumenty służb USA znalazł przypadkiem. Sięgnął do kieszeni fotela w samolocie

Do ogromnej wpadki doszło przed ostatnim Super Bowl w Minneapolis (USA). Raport z symulacji ataku bronią biologiczną przeprowadzonej w USA odkrył jeden z pracowników CNN. Co więcej, wraz z nimi pozostawiono plan podróży i kartę pokładową rządowego naukowca.



Według relacji dziennikarzy z USA, sprawozdania były pozostawione w tylnej kieszeni fotela, przez co mogły wpaść w niepowołane ręce, podaje portal gazeta.pl

Choć dokumenty zostały znalezione przed Super Bowl 2018, to CNN wstrzymało się z opisaniem sprawy do czasu zakończenia finału Super Bowl. Informacje mogłyby zagrozić bezpieczeństwu w czasie imprezy - podaje portal.

Raport wskazywał pewne problemy dot. bezpieczeństwa, jak to, że "część lokalnych organów ścigania oraz agencji zarządzania kryzysowego posiada pobieżną wiedzę o programie BioWatch". Odnotowano również, że pojawiło się zamieszanie wśród lokalnych jednostek służby zdrowia, dotyczące znaczenia ostrzeżeń wydanych podczas ćwiczeń.

BioWatch to rządowy program ochrony przed atakiem biologicznym na terenie Stanów Zjednoczonych.

Jak mówiła, pozostawienie ich w łatwo dostępnym miejscu było "bardzo nieroztropne". W jej ocenie chodzi nie tyle o to, że terroryści poznają słabości USA, lecz o to, że ta sytuacja może wpłynąć na zaufanie ludzi do służb bezpieczeństwa w trudnych czasach.