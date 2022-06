Tajemnicza spirala światła nad Nową Zelandią. Obserwatorzy przerażeni widokiem

Prof. Richard Easther, fizyk z Uniwersytetu w Auckland odniósł się do krążących w sieci teorii, stwierdzając, że świetlista spirala jest zjawiskiem "dziwnym, ale łatwym do wyjaśnienia". Powstała w wyniku wyrzucenia paliwa przez rakietę Falcon 9, wystrzeloną przez SpaceX. Wówczas w przestrzeń wydostała się woda i dwutlenek węgla, tworząc oświetlaną przez słońce "chmurę". Do tego doszła geometria orbity satelity oraz sposób, w jakim znajdujemy się w stosunku do Słońca. To wszystko spowodowało, że "chmura" utworzyła dla nas taki niesamowity efekt.