Tadeusz Rydzyk persona non grata w USA? Wszczęto procedury

Czarne chmury nad Tadeuszem Rydzykiem. Amerykańskie Centrum Szymona Wiesenthala wszczęło procedury, mające doprowadzić do zakazania mu głoszenia kazań i prowadzenia zbiórek pieniężnych na terytorium USA. W Kanadzie z kolei złożono skargę do ministerstwa skarbu, by odebrać jego organizacjom status charytatywny.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tadeusz Rydzyk ma już zakaz głoszenia kazań w zachodniej części Kanady (PAP, Fot: Tytus Żmijewski) (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)