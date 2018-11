Tą kostką mężczyzna rozbił głowę pani Krystynie. Ma ją w domu, bo policja nie była zainteresowana

Napastnik ją dusił, okładał pięściami po głowie, a na koniec uderzał kostką brukową. Barbara Rucińska cudem przeżyła ciężką operację mózgu. Po dwóch miesiącach policja umorzyła sprawę napadu. – Nie wzięli nawet ode mnie narzędzia zbrodni – mówi Wirtualnej Polsce pani Barbara i pokazuje kostkę brukową, którą zaatakował ją napastnik.

Barbara Rucińska skończyła pracę w swoim ogródku działkowym we Wrocławiu przy ul. Francuskiej. Wsiadła na rower i ruszyła w stronę domu. Nagle ktoś brutalnie ją zaatakował. Zaczął dusić kobietę, dociskał jej klatkę piersiową do ziemi, walił pięściami po głowie. W końcu sięgnął po kostkę brukową, by ją dobić. Zdążył zadać cios, ale nagle przerwał atak i uciekł, bo usłyszał zbliżającego się mężczyznę.