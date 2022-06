Szykuje się szereg podwyżek w miastach. "Nadchodzi lokalna drożyzna"

"Wzrost ceny sprzedaży energii elektrycznej dla członków Warszawskiej Grupy Zakupowej wynosi 61 proc. (wzrost z 355,84 zł/MWh brutto w 2021 r. do 571,34 zł/MWh brutto - to o ok. 86 zł więcej, niż spodziewali się urzędnicy). W Częstochowie cena jednostkowa energii - w ramach wspólnych zakupów dla jednostek miejskich - wzrosła o 54 proc., a gazu o 172 proc." - wskazuje "DGP".