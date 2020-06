Szwecja. Olof Palme. Prokuratura powiedziała, kto dokonał zamachu na premiera Szwecji

Szwecja. Kto dokonał zamachu na Olofa Palmego

Jak informuje "Aftonbladet" Stig Engstroem zdaniem śledczych był najbardziej prawdopodobnym sprawcą zamachu na Olofa Palmego. Mężczyzna był podejrzewany o jego dokonanie na wczesnym etapie śledztwa. Ostatecznie uznano go za niewiarygodnego świadka. Engstroem w mediach kilka razy krytykował policję za brak zainteresowania jego zeznaniami. Prawdopodobny sprawca zamachu w 2000 roku popełnił samobójstwo.

W 2016 roku teorię o tym, że to Engstroem może być zabójcą Palmego przedstawił dziennikarz Lars Larsson. Śledczy ten trop zaczęli badać w 2017 roku. Engstroem miał znać się na broni palnej, należał do klubu strzeleckiego, a wcześniej służył w armii. Nie zgadzał się z wyznawanymi przez premiera Szwecji lewicowymi wartościami, co miało być powodem zamachu. W związku z tym, że sprawca zamachu nie żyje, śledztwo zostało zamknięte.