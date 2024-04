Szukają Rafała Zyska. Krwawa zbrodnia w Jagatowie

Sprawca uciekł przez pobliskie pola w kierunku lasu i od tamtej pory nie ma po nim śladu. - To spokojni ludzie byli, nic złego się tu nie działo - kręci głową z niedowierzaniem. - Z sześć czy siedem lat temu zaczęli ten dom budować. Oboje pochodzili z pobliskich wsi. Wprowadzili się jakoś dwa lata temu. On nic złego tu nie robił. Nie widziałam go pijanego nigdy. Ale tak naprawdę go nie znaliśmy - usłyszał reporter Wirtualnej Polski, który był na miejscu.