Sztuczna inteligencja w rękach terrorystów to koszmar. Prof. Duch: Zmieni się wszystko

Groźniejszy człowiek czy sztuczna inteligencja?

Gość Patrycjusza Wyżgi mówi, że przeraża go myśl, iż urządzenie można zmusić do działania na szkodę ludzkości, ale też niepokoją go szkody społeczne, jakie już człowiek wyrządza sobie sam, zbytnio ufając wirtualnej przestrzeni - porzucając dla niej realny świat, przywiązując się do awatarów, przenosząc się do wirtualu. - Trzeba się nauczyć rozumnie wykorzystywać cyfrową rzeczywistość - przestrzega profesor Duch.