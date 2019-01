Szokujące nagranie z Holandii. Krzyczał po polsku. Atakował policjantów

Internet obiegło nagranie mężczyzny, który prowokuje do bójki holenderskich policjantów, przeklina po polsku i niszczy okoliczne auta. "Został aresztowany. To 30-letni obywatel Polski" - informuje lokalny portal waalwijk.nieuws.nl.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Waalwijk na południu Holandii. Na nagraniu widać, jak agresywny 30-latek atakuje policjantów i niszczy auta. Z jednego z nich próbuje wyciągnąć przestraszoną kobietę.

Strzały i gaz pieprzowy

W pewnym momencie na miejscu pojawiają się funkcjonariusze policji. Wzywają 30-latka by się uspokoił, ale ten zaczyna ich atakować. Policjanci nie mogą okiełznać napastnika, a ten co chwilę podbiega do nich i wymierza kolejne mocne ciosy.