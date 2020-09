Szkoła w cieniu koronawirusa. Nauczyciele odchodzą z zawodu. "Nie chcą ryzykować zdrowiem i życiem"

Szkoła w cieniu koronawirusa. "Trudna decyzja o odejściu z pracy"

ZNP zebrał dane o nauczycielach z pięciu województw, którzy nie wrócili we wrześniu do tablicy. Chodzi m.in. o województwa: pomorskie (około tysiąc nauczycieli), łódzkie (około 900 nauczycieli), a także śląskie i wielkopolskie, gdzie do pracy nie wróciło najwięcej osób - bo ponad tysiąc pracowników szkół. - Łącznie to około 5 tys. nauczycieli, czyli dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że liczby mogą wzrosnąć, bo nadal zbieramy informacje, aby mieć podsumowanie dla całego kraju - wyjaśnia Kaszulanis.