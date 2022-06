Szemrane przelewy z Karaibów. Niemieccy śledczy bezsilni wobec rosyjskiego oligarchy Aliszera Umsanowa

Z ustaleń "Sueddeutsche Zeitung" (SZ) wynika, że od 2017 roku do Jednostki Analityki Finansowej (Finance Intelligence Unit - FIU), będącej częścią służb celnych wpłynęło kilkadziesiąt zawiadomień o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. Pochodziły od banków, jak Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Commerzbank czy kasa oszczędnościowa Miesbach-Tegernsee. "Powodem zawsze było to, że pieniądze na przelewy pochodziły od firm na Karaibach albo innych rajów podatkowych" – pisze "SZ". Tak było na przykład w przypadku sowitego wynagrodzenia dla osobistego kucharza Usmanowa, mistrza kuchni włoskiej z Essen w Niemczech. Przypisywana rosyjskiemu miliarderowi firma Klaret Holdings Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w marcu 2017 roku zawarła z kucharzem umowę, zgodnie z którą przelewała do Essen 10 tysięcy euro miesięcznie, plus premię świąteczną.