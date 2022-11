Szef ukraińskiej dyplomacji: Konieczny pilny szczyt NATO z naszym udziałem

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dymytro Kułeba zaproponował we wtorkowym wpisie na Twitterze zwołanie pilnego szczytu NATO z udziałem Ukrainy. Przekazał też wyrazy solidarności z Polską. To odpowiedź na doniesienia - potwierdzone wieczorem przez polski rząd - o tym, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli.