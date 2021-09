Szef NIK chciał odwołać Tadeusza Dziubę. Sejmowa komisja zdecydowała

- 21 lipca 2021 roku odbyło się Kolegium NIK, na którym m.in. były rozpatrywane wątpliwości zgłoszone przez ministra sprawiedliwości do wystąpienia pokontrolnego. W trakcie tego posiedzenia doszło do bezprecedensowej sytuacji, która unaocznia, że wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba swoim postępowaniem zmierza do paraliżu działania nie tylko Kolegium, ale i całej Izby - tłumaczył na konferencji prasowej jeden z przedstawicieli NIK.