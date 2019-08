Szef MSZ: Polska gotowa wziąć udział w misji

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz nie wyklucza udziału Polski w misji w Cieśninie Ormuz. - Konsultujemy tę kwestię. Z naszego punktu widzenia jest uzasadnienie społeczności międzynarodowej, żeby podjąć tam działania stabilizacyjne - powiedział minister spraw zagranicznych.

- Co do szczegółów udziału Polski, to jest za wcześnie, by o tym mówić. Zobaczymy, jakie będą ustalenia. To jest pytanie też do Ministerstwa Obrony Narodowej, jakie mamy możliwości, zdolności, które mogłyby przyczynić się do umocnienia tej misji - powiedział Jacek Czaputowicz w radiowej Jedynce.