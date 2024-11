Szef MON odznaczył amerykańskich żołnierzy służących w Polsce

Minister zwracał uwagę, że Polska przekracza zobowiązania wobec NATO, jeśli chodzi o udział procentowy wydatków na zbrojenia w stosunku do PKB. Jak mówił, w przyszłym roku ma to być 4,7 proc. PKB wobec wymaganych 2 proc. - To wielka gwarancja naszego bezpieczeństwa - ocenił. Kosiniak-Kamysz mówił jednocześnie o zakupach sprzętu wojskowego w USA i wyraził nadzieję na terminowe dostawy tego sprzętu.