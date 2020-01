Szef Klubów "Gazety Polskiej" pochwalił się zdjęciem na Facebooku. Z "przyjacielskiej pogawędki"

Szef Klubów "Gazety Polskiej" Ryszard Kapuściński pochwalił się na Facebooku spotkaniem z budzącym kontrowersje prezesem NIK - Marianem Banasiem. To postać, która ostatnio nie cieszyła się zbytnią sympatią w szeregach PiS. Czyżby nastąpiła jakaś zmiana kursu? - zastanawia się poseł KO Michał Szczerba.

Banaś stał się sporym problemem wizerunkowym dla PiS. Jako prezes NIK jest jednak nieodwoływalny. Mimo to, miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że prezes NIK odejdzie ze stanowiska. - Myślę, że pan prezes NIK, Marian Banaś poda się do dymisji. Jeżeli tak się nie stanie, to mamy również - można powiedzieć - plan B - mówił Morawiecki, nie zdradzając szczegółów wspomnianego planu.

Banaś jednak do dymisji się nie podał. PiS twardo jednak obstawał przy tym, by pozbawić go stanowiska. Proponował nawet zmianę zapisów Konstytucji, by móc usunąć go ze stanowiska. By to przeprowadzić, potrzebna byłaby jednak współpraca opozycji w tej kwestii. Ta jednak odmówiła, uważając, że byłby to groźny precedens.