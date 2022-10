Szef chińskiej dyplomacji rozmawiał z Ławrowem. Te słowa naprawdę padły

Chiński minister ocenił, że Chiny i Rosja mają prawo dążyć do osiągnięcia własnych celów rozwojowych, a "żadne próby zablokowania postępu Chin i Rosji nie będą skuteczne". Wyraził skłonność do podniesienia chińsko-rosyjskich relacji we wszystkich dziedzinach na wyższy poziom. Ma to przynieść korzyści obu narodom i "zapewnić więcej stabilności w burzliwym świecie" - dodał.