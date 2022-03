Szczerba zirytowany słowami kanclerza Niemiec. "Współodpowiedzialni byli Niemcy"

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz w mediach społecznościowych skomentował napływające informacje o agresji wobec rosyjskich obywateli. "Jest absolutnie nie do przyjęcia, gdy ludzie, którzy pochodzą z Rosji, są obrażani lub fizycznie atakowani. To jest wojna Putina. Tylko on jest za nią odpowiedzialny" - napisał Scholz.