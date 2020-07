Szczepionka na koronawirusa. Badania wchodzą w decydującą fazę

Koronawirus. Badania nad szczepionką wchodzą w decydującą fazę

Na całym świecie jest już ponad 11,2 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Naukowcy pracują nad tym, by wynaleźć skuteczną szczepionkę na COVID-19. Jak relacjonuje portal abcnews.go.com, w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto już badania i testy trzeciej fazy. Lekarze twierdzą, że skuteczność szczepionki najlepiej sprawdzana będzie tam, gdzie jest najwięcej infekcji.

Szczepionka na koronawirusa są w fazie testów

Trzecia faza jest znacznie trudniejsza do przeprowadzenia. Wymaga tysięcy ochotników, by sprawdzić, czy szczepionka jest skuteczna. - Większość badań fazy trzeciej wymaga włączenia dziesiątek tysięcy pacjentów. Potrzebujesz wielu ludzi, by wykazać statystycznie znaczącą różnicę - powiedział dr Todd Ellerin.