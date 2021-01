Szczepionka na COVID. Jest decyzja PiS ws. starosty, który zaszczepił się przed medykami

Andrzej Kruczkiewicz przyjął szczepionkę 29 grudnia, zanim zaszczepieni zostali należący do grupy 0 medycy z powiatu nyskiego. W związku z tym zdarzeniem posłanka PiS Violetta Porowska złożyła do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego wniosek o zawieszenie starosty nyskiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek Porowska poinformowała, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.