Szczepionka na COVID. Izrael przyspiesza, lecz nie pomoże okupowanej Palestynie

Szczepionka na COVID. Izrael przyspiesza. Podpisano umowę z Pfizerem

Nie, Izrael nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Władze poinformowały, że chcą przyspieszyć wyszczepianie społeczeństwa do nawet 170 tys. osób dziennie. Wszystko to dzięki specjalnej umowie, którą Tel Awiw zawarł z firmą Pfizer-BioNTech.

Co zawierała umowa? Jak przekazał premier Benjamin Netanjahu, Izrael zgodził się na przekazywanie danych statystycznych związanych z tym, w jaki sposób szczepionka na COVID jest wykorzystywana. W zamian za to szczepionki, które do Izraela miały dotrzeć w lutym, dotrą już w styczniu i to w większej ilości.