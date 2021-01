Szczepionka na COVID dla polskich opiekunek w Niemczech: Tak, ale są warunki

Opiekunki "nie zostały do tej pory uwzględnione w strategii szczepień opracowanej przez niemiecki rząd" – mówił Harder w wywiadzie. "Na razie priorytetowo szczepiony będzie tylko personel zatrudniony w Niemczech w ośrodkach opiekuńczych i osoby świadczące usługi ambulatoryjne. Grupa wschodnioeuropejskich opiekunek powinna uzyskać niebiurokratyczny dostęp do szczepionek, chociażby w centrach szczepień" – wyjaśniał ekspert.

Szczepionka na COVID. Sprawdzamy fakty

Sprawdziliśmy, czy opiekunki z Polski, Bułgarii, Rumunii i innych krajów zostały rzeczywiście pominięte. Pytanie to skierowaliśmy do ministerstwa zdrowia w Berlinie. W odpowiedzi resort wskazał na zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO), które są podstawą rozporządzenia dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19.

STIKO ujęła opiekunki w trzeciej grupie priorytetowej jako "osoby mające ścisły kontakt z osobami najbardziej zagrożonymi w przypadku zakażenia koronawirusem"; na równi m.in. z osobami po siedemdziesiątce, pacjentami po przeszczepach czy bliskimi osobami kontaktowymi kobiet w ciąży. – To nie jest najwyższa kategoria uprzywilejowanych, bo wychodzimy z założenia, że opiekunki pracują w jednym gospodarstwie domowym, dlatego ryzyko infekcji jest mniejsze niż w przypadku służb ambulatoryjnych lub personelu opiekuńczego w ośrodkach – mówi epidemiolożka dr Sabine Vygen-Bonnet ze STIKO.

Lekarze ze Wschodu przyjadą do Polski? Były wiceminister: "Poroniony pomysł"

A zatem w rozporządzeniu opiekunka ujęta jest w trzeciej uprzywilejowanej grupie osób mających prawo do szczepienia – jako "bliska osoba kontaktowa osoby wymagającej opieki". Przepisy wskazują, że tymi osobami wymagającymi opieki mogą być m.in. osoby po 70. roku życia, chorzy na demencję lub osoby cierpiące na choroby psychiczne. Opiekunka ma prawo do szczepienia, jeśli zostanie wskazana przez osobę, którą się opiekuje lub jej prawnego opiekuna.

Szczepionka na COVID. Co z ubezpieczeniem?

Nie jest to jednak jedyny warunek. Wstępnym wymogiem dla wszystkich osób mających prawo do szczepień w RFN jest bowiem ubezpieczenie w publicznej lub prywatnej kasie chorych w Niemczech. – Większość opiekunek z Europy Środkowej i Wschodniej nie spełnia tego warunku. I to jest problem – zauważa Frederic Seebohm, prawnik i dyrektor zarządzający związku VHBP, skupiającego firmy sektora opiekuńczego.