Szczepionka na COVID. Brak dowodów na związek szczepionki ze śmiercią norweskich pacjentów

Szczepionka na COVID. Norweskie władze są spokojne

Pierwszą dawkę szczepienia w Norwegii przyjęło dotychczas ok 42 tysiące pacjentów. Skandynawowie zaszczepili już niemal wszystkich pensjonariuszy domów opieki. Madsen powiedział, że z uwagi na stan zdrowia niektórych zaszczepionych pacjentów, nie da się uniknąć podejrzeń o to, że szczepionka mogła być przyczyną ich zgonu. Szef Norweskiej Agencji Leków zaznaczył również, że nie przewiduje by szczepionka Moderny, która wejdzie w Norwegii do użycia w piątek, wywoływała inne skutki uboczne niż używana obecnie szczepionka Pfizera.