Szczepionka na COVID-19: są przeciwwskazania? Ekspert odpowiada

- Osoba, która ma zostać zaszczepiona przeciw SARS-CoV-2 będzie podlegać, na takich samych zasadach, jak w przypadku innych szczepień, kwalifikacji lekarskiej pod względem stanu zdrowia. Jeżeli ma objawy choroby, to wówczas szczepienie trzeba odroczyć. Nie ma natomiast żadnych wskazań, by sprawdzać przed wakcynacją, czy jest to osoba zakażona SARS-CoV-2 – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową specjalista w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.