Szczepionka na COVID-19 już wkrótce. WHO studzi emocje

Szczepionka na COVID-19 to dobra informacja dla całego świata. Jednak WHO studzi emocje i ostrzega, że to jeszcze nie jest koniec pandemii koronawirusa.

Szczepionka na COVID-19. WHO studzi emocje (PAP)