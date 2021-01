Szczepienia przeciw COVID-19. Czy alergia jest przeciwwskazaniem?

Prof. Marcin Moniuszko, specjalista alergologii i chorób wewnętrznych wyjaśnia, czy alergia jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw COVID-19, a także kiedy alergicy mogą się szczepić, a kiedy lepiej, aby tego nie robili. Według niego istnieje ryzyko, że część Polaków z alergiami może zostać zbyt pochopnie pozbawiona szans na zaszczepienie się przeciwko COVID-19 .

Alergia vs szczepionka na COVID-19

Dopiero później okazało się, że obie te osoby są alergikami i zawsze noszą przy sobie strzykawkę z adrenaliną na wypadek wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Mimo że producent wśród przeciwwskazań wymienia właśnie wstrząsy anafilaktyczne w historii choroby, to szczepionki przeciw COVID-19 zostały im podane.

Pomimo iż był to ewidentny błąd w sztuce lekarskiej, temat alergii przy szczepieniu przeciw COVID-19 cały czas wzbudza wielkie emocje. Według szacunków polskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 40 proc. rodaków ma jakieś alergie.

Alergia jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19?

W odróżnieniu od typowych działań niepożądanych szczepionki, czyli bólu w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenia czy podwyższonej temperatury, alergia na szczepionki to naprawdę rzadkie zjawisko. Czasem może przebiegać łagodnie, ograniczając się jedynie do pokrzywki. Jeszcze rzadsza, ale budząca szczególny niepokój jest anafilaksja, czyli nagłe pojawienie się gwałtownie rozwijającej się ciężkiej, uogólnionej reakcji organizmu, która może prowadzić do zagrażającego życiu spadku ciśnienia tętniczego, czyli wstrząsu anafilaktycznego.