"Szczególny układ". Wałęsa o kulisach znajomości z Trumpem

- I mówię w pewnym momencie: Panie, ja byłem robotnikiem, elektrykiem. Ja byłem prezydentem, to pan nie może? Cholera, on uwierzył i został no - powiedział. - I dlatego go zachęciłem, aby został. Teraz robię odwrotnie, bo uważam to za wielki błąd, że go zachęcałem. Może nie wpłynąłem, no ale może i wpłynąłęm - dodał.