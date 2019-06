Szczecin. Próbował uprowadzić dzieci, trafił do aresztu

"Mężczyzna podejrzany o usiłowanie uprowadzenia trzech dziewczynek i pozbawienia ich wolności spędzi najbliższy miesiąc w areszcie" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

- Mężczyzna został zatrzymany w piątek i usłyszał zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności trzech małoletnich - mówiła w rozmowie z Polsat News rzecznik szczecińskiej prokuratury Joanna Biranowska-Sochalska. Dodała, że "do zdarzenia doszło w prawobrzeżnej części miasta w okolicach osiedla Kasztanowego".

Według wcześniejszych ustaleń policji wynikało, że mężczyzna miał nakłaniać dwie dziewczynki do wejścia do swojego samochodu. Teraz ten bilans wzrósł do trzech.