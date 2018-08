Szalone wyprzedaże w Media Markt

W rosyjskich salonach Media Markt właśnie rozpoczęły się wielkie wyprzedaże. Tysiące produktów można kupić nawet 70 % taniej.

Wyprzedaż Media Martkt

Przeciążenie serwerów Media Markt

Rosjanie nie mogli przepuścić takiej okazji . Jednak w celu dokonania zakupu obrali dość nietypowy kanał. Zamiast szturmem zdobywać sklepowe pułki, rozpoczęli masowy atak na stronę internetową sieci. Obciążenie witryny było tak duże, że właściciele salonów zdecydowali się na wydanie ostrzeżenia o możliwym spowolnieniu działania strony w każdym z państw, w którym sieć posiada swoje oddziały. Nie wiele to jednak pomogło. Serwery strony były bardzo przeciążone, a zakup wymarzonych artykułów trwał o wiele dłużej niż mogło się to początkowo wydawać.

Media Markt Rosja

O wycofaniu się Media Markt z tego rynku dowiedzieliśmy się już w czerwcu. Wówczas Niemcy porozumieli się z rosyjską grupą Safmar w sprawie sprzedaży sklepów. Należąca do Michaiła Guceriewa grupa z sukcesem prowadzi w Rosji dwie sieci oferujące elektronikę. Są to M.wideo i Eldorado, które otworzą swoje nowe oddziały w miejsce zamkniętych salonów Media Markt. Niemcy zarobią na sprzedaży około 470 milionów dolarów. Na tym jednak nie koniec zysków. Do właścicieli wycofującej się sieci będzie należało 15% udziałów M.wideo.

Ostateczne zakończenie rebrendingu powinno nastąpić w II kwartale 2019 roku.