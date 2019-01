Syria: USA rozpoczęło procedurę wycofania wojsk z kraju

Wojska USA rozpoczęły procedurę wycofania swoich sił z Syrii. Potwierdził to rzecznik amerykańskiej armii Sean Ryan.

Wojska koalicyjne pod przywództwem USA zaczęły wycofywać się z Syrii . Ich celem było rozbijanie sił terrorystów z Państwa Islamskiego (IS). - Ze względu na bezpieczeństwo operacji nie będę omawiał omawiać konkretnych ram czasowych, lokalizacji czy ruchów wojsk - dodał rzecznik armii USA.

Procedura wycofania wojsk USA z Syrii to realizacja planów i grudniowej decyzji prezydenta Donalda Trumpa . Do domów ma wrócić blisko 2 tysiące żołnierzy z północno-wschodniej Syrii, gdzie w ostatnim czasie odbywały się intensywniejsze walki z dżihadystami Państwa Islamskiego.

Decyzją Trumpa był zaniepokojone m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy. James Mattis, szef Pentagonu oraz Brett McGurk, specjalny przedstawiciel prezydenta USA w międzynarodowej koalicji do walki z IS, nie mogli pogodzić się z decyzją prezydenta USA, więc podali się do dymisji.