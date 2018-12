Sylwester Gdańsk 2018/2019 – koncerty, atrakcje, wydarzenia

Zbliżający się koniec roku zwiastuje huczne zabawy sylwestrowe, które odbędą się w całej Polsce. Również w Gdańsku organizowana jest kolejna edycja sylwestra miejskiego oraz wydarzeń towarzyszących. Jak zatem można spędzić sylwestra 2018/2019 w Gdańsku?

Sylwester Gdańsk 2018/2019 – koncerty plenerowe

Sylwester Gdańsk 2018/2019 – fajerwerki

Sylwester Gdańsk 2018/2019 – atrakcje

W ramach sylwestra miejskiego w Gdańsku odbędzie się też "Sylwestrowy Konkurs Butelkowy", czyli forma ekologicznej zabawy zachęcająca mieszkańców do zachowania porządku w miejscach wydarzeń sylwestrowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wrzucanie szklanych butelek z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu do odpowiednio oznakowanych pojemników na Targu Węglowym, przy Zielonej Bramie, molo w Brzeźnie, w Parku Oruńskim i Jarze Wilanowskim. Zwycięscy otrzymają nagrody przygotowane przez Zakład Utylizacyjny. Tegoroczna 12. edycja konkursu ma trwać od 31 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019.