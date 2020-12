Sylwester 2020. Życzenia od premiera Mateusza Morawieckiego

"To był trudny rok. Kiedy Dawid Kubacki wygrywał na początku stycznia Turniej Czterech Skoczni, byliśmy pewni, że to zapowiedź 12 miesięcy sukcesów. A jednak potem przyszedł marzec i epidemia - cios, którego nikt nie mógł się spodziewać" - tak szef rządu rozpoczął swój wpis na Facebooku, w którym podsumowuje 2020 rok.

Sylwester 2020. Kto jest wygranym według premiera?

"Ten rok przejdzie do historii. Bo choć pandemia rzuciła na niego cień, to ciągle przebijały go promienie nadziei - dziś coraz silniejsze: W Europę i świat uderzył najpotężniejszy od 100 lat kryzys gospodarczy. W znacznym stopniu osłoniliśmy przed nim Polskę dzięki Tarczy Antykryzysowej, wspierając tysiące przedsiębiorców i broniąc miejsc pracy. Mimo oporu wywalczyliśmy ponad 700 mld zł dla Polski w nowym budżecie unijnym. Razem ze środkami z naszego budżetu będą one filarem budowy Nowego Ładu" - napisał premier.

"W momencie największej próby pokazaliśmy to, co w nas najlepsze. Zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. W tym trudnym czasie mogliśmy być dumni z Polski, mogliśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami" - dodał premier. W jego wpisie nie zabrakło tematu szczepień.

Sylwester 2020. Jak spędzi go Mateusz Morawiecki?

"Za progiem czeka nas nowy lepszy rok. Do tej pory to wirus miał nad nami przewagę, teraz to my dysponujemy szczepionką. Patrzę na rok 2021 z nadzieją - Narodowy Program Szczepień to nasz bilet do normalności. Po tym, jak wytrwaliśmy 9 miesięcy wystarczy byśmy z niego skorzystali" - napisał.