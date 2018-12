Sylwester 2018 - do siego roku! Skąd się ten zwrot wziął? Co oznacza? Jak się go pisze poprawnie?

Często w noc sylwestrową w życzeniach na następny rok mówimy i piszemy "do siego roku". Zwrot ten jest stosunkowo popularny, jednak ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, skąd się wziął, co tak naprawdę znaczy oraz jak się pisze go prawidłowo.

Sylwester 2018 - do siego roku! Pochodzenie zwrotu

Życzenie "do siego roku" dość często jest używane w dzisiejszym jezyku polskim, mimo że brzmi archaicznie i staropolsko. I faktycznie jest z dawnego języka polskiego, ale zaimek "siego" odziedziczony został z prasłowiańszczyzny. Był zapisywany jako "ś" lub "si", gwarowo "sien". Odmieniał się następująco:

Mianownik - si

Dopełniacz - siego

Celownik - siemu

Biernik - si

Narzędnik - (z) sim

Miejscownik - (o) siem

Zaimek "si" miał też swój odpowiednik w rodzaju żeńskim - "sia". Najprościej rzecz ujmując, "si" znaczy "to".

Sylwester 2018 - do siego roku! Znaczenie zwrotu

Zwrot życzeniowy "do siego roku" kiedyś był użwany w przeszłości w traydycjnych życzeniach wigilijnych. W trakcie dzielenia się opłatkiem mówiło się "Ażeby Bóg dozwolił doczekać do siego roku". Tłumacząc na dzisiejszy język, oznacza to "Żeby Bóg pozwolił dożyć do następnego roku".

Słowniki języka polskiego uznają "do siego roku" za związek frazeologiczny. Ma też swój bardzo prosty i przystępny w dzisiejszym języku polskim synonim - "szczęśliwego Nowego Roku".

Sylwester 2018 - do siego roku! Pisownia zwrotu