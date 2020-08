Świnoujście. Bóbr w opałach. Do akcji wkroczyli ratownicy WOPR

Bóbr zrobił taką furorę, że ściągnął do siebie wielu gapiów. Tłum zestresował zwierzę. Plażowicze nie tylko je filmowali, ale pojawili się i tacy, którzy próbowali je szturchać.

Zwierzę próbowało wydostać się na ląd, jednak brakowało mu sił. Wtedy do akcji wkroczyli ratownicy WOPR ze Świnoujścia, którzy chwilę wcześniej dostali zgłoszenie o problemach bobra.

Tłum plażowiczów został odgrodzonych od zwierzęcia, które w tym czasie na brzeg wyciągnął jeden z ratowników. To jednak nie koniec problemów zwierzaka. Ze stresu straciło orientację w terenie i zaczęło błądzić wśród parawanów, nie mogąc odnaleźć drogi na wydmy.

Jak informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu, okazało się, że zwierze jest ranne w łapkę. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego postanowili zabrać bobra do bazy. Tam wezwano lekarza weterynarii, który miał opatrzyć ranne zwierzę.

W międzyczasie zwierzę doszło do siebie na tyle, że zaczęło ogryzać paliki od parawanów, które znajdowały się w pobliżu. Po interwencji weterynarza zwierzę zostało zapakowane do odpowiedniego transportera i zawiezione do ośrodka rehabilitacji dla dziki zwierząt. Gdy zagoi mu się łapka, zostanie wypuszczony na wolność.