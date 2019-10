WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Świętokrzyskie. Wyniki wyborów 2019 na podstawie sondażu exit poll od Ipsos O godzinie 21 zostały opublikowane pierwsze wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos w skali kraju wygrało PiS, a na drugim miejscu znalazła się KO. Jak wyglądają wyniki wyborów 2019 w województwie świętokrzyskim? Według sondażu exit poll od Ipsos w województwie świętokrzyskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 55,4 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która do lidera straciło 39,7 punktów procentowych. Trzecie miejsce zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowało 10,6 proc. wyborców. Tuż za podium znalazła się Lewica z wynikiem 9,4 proc. oraz Konfederacja 6,4 proc. Warto też zwrócić uwagę na frekwencję wyborczą. PKW podała, że o godzinie 17 w województwie świętokrzyskim głos oddało 43,90 proc. uprawnionych. Frekwencja wyborcza podczas wyborów 2015 na godzinę 17 wynosiła 36,72 proc. a ostatecznie głos oddało 46,82 proc. Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Rozkład mandatów W skali kraju wybory parlamentarne 2019 wygrało PiS, na które głos oddało 43,6 proc. głosujących. Według sondażu exit poll drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 27,4 proc. Na miejsce w Sejmie może liczyć również Lewica (11,9 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (9,6 proc.) i Konfederacja (6,4 proc.). Gdyby wyniki sondażu exit poll były wiążące, to rozkład sił w Sejmie prezentowałby się następująco: PiS 239 mandatów
Koalicja Obywatelska 130 mandatów
Lewica 43 mandaty
Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) 34 mandaty
Konfederacja 13 mandatów Frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 2019 Zgodnie z danymi PKW na godzinę 17 w wyborach parlamentarnych 2019 udział wzięło 45,94 procent uprawnionych do głosowania. Największą frekwencją mogło poszczycić się województwo mazowieckie , w którym głos oddało 49,59 proc. uprawnionych. Podium uzupełniło województwo małopolskie (47,98 proc.) i pomorskie (47,26 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano w województwie opolskim. Do godziny 17 do urn udało się tam 39,54 proc. uprawnionych do głosowania. Nieco więcej wyborców zagłosowało w województwie warmińsko-mazurskie (41,65 proc.) i lubuskie (42,55 proc.). W województwie świętokrzyskim do urn do godziny 17 udało się 43,90 proc. uprawnionych go głosowania.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Rozkład mandatów Dokładny rozkład mandatów w Sejmie będzie znany dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych 2019 przez PKW.

Konfederacja 13 mandatów Po wyborach parlamentarnych 2015 rozkład mandatów w Sejmie prezentował się następująco: PiS 235 mandatów

Platforma Obywatelska 138 mandatów

Kukiz'15 42 mandaty

Nowoczesna 28 mandatów

