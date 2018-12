Święto kina 2018 Cinema City, Multikino, Helios – jaki seans warto wybrać

Święto kina 2018 już w najbliższy weekend. Sieci Cinema City, Multikino, Helios, Cinema 3D oraz kilka innych szykują się już na przyjęcie tysięcy klientów, a my zastanawiamy się jaki seans warto wybrać.

Święto kina 2018 – kiedy

Święto kina 2018 potrwa przez cały nadchodzący weekend. Zarówno w sobotę (15 grudnia) jak i w niedzielę (16 grudnia) będziemy mogli kupić bilety na wszystkie seanse w cenie 12 zł. Wejściówki na seanse 3D również będą kosztowały 12 zł. W tym przypadku konieczna będzie jednak dodatkowa opłata za okulary do oglądania seansu (w niektórych sieciach można zabrać własne). Podczas święta kina nie obowiązują zniżki na bilety, które są na co dzień oferowane przez kina. Klienci będą mogli za to korzystać z voucherów.