Światowy Dzień Nutelli. Skąd się wzięło to święto? Jaka jest historia Nutelli? Jak ją zrobić samemu?

Luty jest dość „słodkim” miesiącem – w 2019, pod koniec drugiego miesiąca roku, będziemy obchodzić tłusty czwartek, a na samym początku miesiąca mamy Światowy Dzień Nutelli. Najpopularniejszy krem czekoladowy na świecie ma dziś swoje święto. Przedstawiamy kilka ciekawostek na temat Nutelli.

Światowy Dzień Nutelli – dlaczego obchodzimy go 5 lutego?

Światowy Dzień Nutelli obchodzimy 5 lutego. Jest to stała data. Święto to powstało z inicjatywy amerykańskich blogerów włoskiego pochodzenia – Sary Rosso i Michelle’a Fabio, którzy nutelli zadedykowali dzień 5 lutego. Są do dziś ogromnymi wielbicielami kremu Nutella.

Światowy Dzień Nutelli – historia Nutelli

Światowy Dzień Nutelli – jak zrobić Nutellę?

Jednak można bez problemu zrobić domową Nutellę. Wystarczą nam dwie tabliczki czekolady, szklanka orzechów laskowych, półtora szklanki mleka i pół szklanki cukru. Orzechy trzeba obrać z łupin, podsmażyć, potem obrać ze skórki i zmielić. Następnie potrzeba podgrzać mleko i wrzucić do niego rozkruszoną czekoladę tak, by mogła się rozpuścić. Dalej wrzucamy wszystko do blendera, dodajemy cukier i miksujemy. Zawartość przekładamy do słoika.