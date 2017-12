"Światełka żrące prąd, dręczenie karpi i siebie nawzajem". Paulina Młynarska złożyła Polakom nietypowe życzenia

Paulina Młynarska w ostrym poście na fanpage'u wytknęła bezmyślność Świąt Bożego Narodzenia. "Zarzynanie zwierząt aby napchać brzuchy ponad wszelką miarę, konsumpcja plastikowego badziewia (zabawki) zaśmiecającego Ziemię, fochy, bo ktoś znowu nie jest taki jak JA „kcem” aby był, wykluczanie „czarnych owiec” z rodzinnego kręgu". Swój ostry język tłumaczyła genami, jakie odziedziczyła po ojcu.

Paulina Młynarska złożyła swoim fanom na Facebooku dość nietypowe życzenia. O Świętach Bożego Narodzenia napisała, że to "totalna i bezwstydna eksplozja ego". Co miała na myśli, pisząc te słowa? Wytknęła, że to czas kompletnej bezmyślności, obżarstwa i braku tolerancji. "Światełka żrące prąd, dręczenie karpi i siebie nawzajem, zarzynanie zwierząt aby napchać brzuchy ponad wszelką miarę, konsumpcja plastikowego badziewia (zabawki) zaśmiecającego Ziemię, fochy, bo ktoś znowu nie jest taki jak JA „kcem” aby był, wykluczanie „czarnych owiec” z rodzinnego kręgu".

Swoim czytelnikom i czytelniczkom życzyła poczucia humoru i luzu, dodając, że to nie święta są okazją do składania takich życzeń. W komentarzach na fanpage'u użytkownicy podzielili się. Jedni trzymali stronę autorki, inni wytykali jej brak konsekwencji w myśleniu. Patrycja napisała: "Czym się Pani porusza podczas swoich podróży? Jak może Pani latać samolotami, kiedy one zatruwają nam czyste powietrze? Powinna Pani iść pieszo po lądzie, a przez ocean płynąć np łódką.

Pan Arkadiusz skomentował natomiast, że na szczęście nie jest na tyle majętny, żeby latać po świecie i pomagać innym, za to zamierza pomóc żonie w przygotowaniach do świąt. "Mają przyjechać dzieci z wygnania, a tak tęsknię za ich uśmiechniętymi buziami, bo Skype to nie to co w naturze. Oczywiście też zamorduję karpia i najem się do przesytu, bo w obliczu rosnących rachunków i kosztów utrzymania, taka okazja zdarza się niezbyt często, a jak się zdarza, to dbamy z żoną o to aby najpierw najedli się inni. Pozdrawiam Panią mimo wszystko bardzo serdecznie i życzę więcej uczuć wyższych bo one ponoć odróżniają nas od zwierząt..."